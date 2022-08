Kuidas kujuneb kodulaenu maksumus?

Kodulaenu intressipakkumine pangalt oleneb mitmest laenutaotleja isiklikust näitajast. Rebase sõnul võtab enamus inimesi laenu fikseerimata intressiga, mis koosneb euriborist ja panga riskimarginaalist. Sellise laenu puhul peab arvestama, et selle hind ajas mõnevõrra muutub, kuna euribor aastate jooksul kas tõuseb või langeb. Seepärast vaadatakse fikseerimata intressiga laenu maksumus iga kuue kuu tagant üle.

«Kuigi euribor on pikalt olnud lausa negatiivne, on see nüüd vastavalt Euroopa Keskpanga viimastele otsustele tõusnud ja tõuseb veelgi, seepärast on oluline laenu taotledes arvestada ka seda, kas jõutakse tagasi maksta kallimat laenu,» ütles Rebane.

Ajalooliselt on euribor ulatunud isegi viie protsendini. Need, kes soovivad muutuva euribori tõttu kindlustunnet, et nende kodulaenu kuumakse jääks teatud perioodi jooksul samaks, peaksid taotlema kodulaenu intressi fikseerimist.

Millest sõltub riskimarginaal?

Kui euribori suurus lähtub Euroopa Keskpanga otsustest, siis riskimarginaali määrab iga pank ise ja see jääb samaks kogu laenuperioodi jooksul, kui ei ole rikutud laenutingimusi või muudetud lepingut.

Riskimarginaal sõltub laenutaotleja isiklikest näitajatest, millest ühed olulisemad on sissetulek ja senine maksekäitumine. Kehvema krediidiajalooga inimesel on suurem tõenäosus saada pangalt veidi kõrgem intress, kuna temaga seotud riskid on suuremad.