Forus Taxi laienes Läti ja Leedu turule

«Soovisime, et aprillis Eestis edukalt käivitunud taksoplatvorm oleks suve jooksul esindatud kõigis kolmes Balti riigis. See eesmärk on edenenud igati plaanipäraselt,» ütles Forus International OÜ juhatuse liige ja finantsjuht Nataliya Gavrylova.