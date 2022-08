Küsitlusele vastanutest 58 protsenti pole inflatsiooni ja elukalliduse tõusu kompenseerimiseks palgatõusu nõudnud. 38 protsenti märkis, et ei ole seda lihtsalt teinud; 15 protsenti märkis, et ei ole seda teinud, kuna teab, et see pole võimalik, ja viis protsenti vastanutest ei julge seda teha. Vastanutest kuus protsenti märkis, et on iseendale tööandja.