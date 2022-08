Moldova saab Euroopa Liidult 50 miljonit eurot

Komisjoni dokumendis selgitatakse, et tegemist on esimese väljamaksega Moldovale uue makromajandusliku finantsabi raames, mille otsus jõustus 18. juulil 2022 ning se kehtib kaks ja pool aastat.

Brüssel täpsustas, et see abi «on osa suuremast toetusprogrammist Moldovale EL-i ja rahvusvaheliste rahastajate poolt, et aidata tal üle elada arvukad kriisid».

Euroopa Komisjon märkis, et vaatamata sellele, et Moldova on üks Euroopa vaesemaid riike, võttis see elaniku kohta vastu kõige rohkem Ukrainast lahkujaid. Ukraina sündmused viisid EK hinnangul «oluliste kaubandushäireteni, mis mõjutasid Moldova välispositsiooni, ning kasvav inflatsioon õõnestas selle niigi haavatavaid majandusväljavaateid veelgi».