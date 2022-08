Sebe: avaliku teenuse lepingud ei taga bussiteenuse jätkusuutlikkust

«Enamus lepingutes üle Eesti on indekseerimisvalem tekitanud erakorralised kahjud vedajale, on ka mõned vastupidised erandid. Loeb ka indekseerimise sagedus ja indekseerimisel arvestatavad sisendid,» selgitas Kaljuste BNS-ile.

Kõige hullem on olukord tema sõnul Pärnu linna haldusalas oleva ATL-iga, kus indekseerimissagedus on üks kord aastas, enamikes maakondlikes lepingutes on sagedus kaks korda aastas. «Sebe põhimõtteliselt teenindab siiani Pärnu linna avalikke liine kilomeetri hinnaga, mis on tuletatud 2021. aasta kolmanda kvartali CNG hinnast ehk 0,99 eurot kilogrammist,» tõi Sebe juhatuse liige välja.