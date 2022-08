Euroopat ähvardab söepuudus

Kuigi kivisüsi on halva mainega väga saastav kütus ning EL kavatseb heitkoguseid vähendada, on selle tarbimine tõusuteel. Mitmed riigid, sealhulgas Austria ja Holland, käivitavad gaasi säästmiseks oma vanu söeküttel töötavaid elektrijaamu või suurendavad nende võimsusi, kirjutas Politico.

«See tähendab, et 2 miljonit tonni kivisütt, mis alanud kuul on veel Venemaalt tulemas, on viimane nende kivisöe saadetis,» ütles Argus Media analüütik Alex Thackrah. «Kui lisada sellele tõsised logistilised väljakutsed söe hankimisel ja transportimisel mujalt, on sel talvel kivisöega väga keeruline.»