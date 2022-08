Sada jõukaimat ameeriklast on üheksa kuuga kaotanud 47 Eesti riigieelarve suuruse summa

Pandeemia esimestel päevadel, kui turud langesid ja 22 miljonit ameeriklast kaotas töö, asusid USA kongress ja föderaalreserv kukkumisohus majandust stabiliseerima. Pärast triljoneid dollareid Covid-19 abiraha ja föderaalselt sponsoreeritud odavaid laene kogunesid USA leibkondadele rekordilised säästud. Kuid üks elanikkonna rühm lõikas sellest suurimat kasu: need, kes kõige vähem abi vajasid - ülirikkad.

Selle põhjuseks on Ameerika rikaste netovara koostis. Aktsiate ja investeerimisfondide varad moodustasid pandeemia alguses enam kui kolmandiku rikkaimate ameeriklaste varandusest. See tähendas, et 1% ameeriklastest sai nautida aktsiate hüppelisest kasvust tingitud jõukuse kasvu. 50% rahvastikust, kes ei omanud peaaegu ühtegi aktsiat, vara väärtuse tõus oli null.

Koduomanikud vaesusid

Aktsiamaania suurendas ettevõtete väärtust, soodustades nende müüki ja ühinemisi. See tõi kaasa ootamatuid tulusid, mis langesid osaks suures osas rikastele. Samas puudutab see neid ka negatiivse poole pealt: sel aastal langevad turud mõjutavad eelkõige jõukamaid. Kuid kaks aastat tulude kasvu – mille jooksul paljud heal järjel investorid haarasid kinni võimalusest tipphetkel müüa – leevendavad nende valu.

Skaala teise otsa jäävad inimesed, kelle suurimaks varaks on nende kodu. Neil ei olnud samaväärset võimalust oma rahalisi vahendeid suurendada ja nemad sattusid Föderaalreservi põhjustatud majanduslangusse, nagu paljud arvavad.

Hea uudis on see, et pärast 2008. aasta finantskriisi on kõigi Ameerika majanduskontsernide jõukus kasvanud. Nende tulude suurus varieerus aga drastiliselt juba enne pandeemiat. Kuid majandusteadlaste loodud platvormi Realtime Inequality andmetel kiirendasid valitsuse Covidi leevendusmeetmed rikkaimate jaoks jõukuse kasvu, kusjuures rikkaima ühe protsendi netoväärtus kasvas pandeemia esimese kahe aasta jooksul kolmandiku võrra. Neist omakorda rikkaimate 0,01% ja 0,001% varandus kasvas veelgi enam ehk kuni 36 protsenti.

Jõukate vara ületas keskklassi oma

Föderaalreservi andmed näitasid, et eelmisel aastal – esimest korda vähemalt viimase 30 aasta jooksul – kontrollis Ameerika keskklass väiksemat osa rikkusest kui 1% suurima sissetulekuga inimestest.