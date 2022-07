Puidu hind kukub, kuid ostjaid ikka napib

Eestisse jõudis hinnalangus aga alles juunis ja juulis odavnemine jätkus. Ehituspoodides on puidu hind kukkunud kuni viiendiku võrra ja need, kes kevadel ehituste kallinemise tõttu oma plaanid edasi lükkasid, võivad nüüd sammud saekaatrisse või poodi seada. Kuid hullumeelne inflatsioon, sõda ja majanduslanguse oht kärbib ostjate ehitushimu enamgi kui puidu kõrge hind.

Eesti saekaatrites on elu praegu keeruline: puidu hind kukub, samas kui tellimused kaovad. Toftani saetööstuse juhi Martin Arula sõnul on puiduturg kiires languses. «On isegi oht, et töö seiskub pea täielikult,» märkis Arula.