Päikesepaneelide sobivust tuleb enne paigaldamist hoolega analüüsida

«Ideaalis võiksid paneelid olla 41-kraadise nurga all ning asuda lõuna pool,» selgitas Raadik pressiteates. Paneelide põhja poole paigaldadmisel need sisuliselt elektrit ei tooda.

Paneele paigaldatakse ka lamekatustele, nii suurtele tööstushoonetele kui ka kortermajadele. Lamekatuste eeliseks on see, et neid on võimalik sättida lõuna suunda ning ideaalse nurga all. Maapinnale paigaldatud päikesepaneelidega on üles ehitatud päikesepargid ning seda meetodit kasutatakse ka juhul, kui puudub võimalus paneele katusele paigaldada.