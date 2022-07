Katseaeg pikeneb edaspidi töölt eemal oldud aja võrra

Näiteks, kui uue töötaja töölepingus on kirjas, et tema katseaeg on neli kuud, lõpukuupäeva pole määratud ja töötaja haigestub ning viibib kuu aega töölt eemal, pikeneb töötaja katseaeg ühe kuu võrra.

Kui mõlema poole sooviks on, et katseaeg ei pikeneks, tuleb see töölepingusse kirja panna. Näiteks võib töölepingus olla kirjutatud, et töötaja asub tööle neljakuulise katseajaga ja katseaja hulka arvestatakse aega, kui töötaja on ajutiselt töövõimetu, viibib puhkusel või kasutab muud töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud töö tegemisest keeldumise alust.