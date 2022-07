Tänane tööseadusandlus takistab kaugtööd

Teisalt on sellise raamistiku taustaks Tammeri sõnul soov kaitsta nõrgemat poolt ehk töötajat. «Seega, kui on selge, et see «nõrgem pool» justkui tahaks paindlikumat töökorraldust, oleks mõttekoht, kuidas seaduseraamat seda soosima panna. Tööandjal on vaja tugevamat ja selgemat juhist, et tööturu trendidega kaasa minna selleks, et see trend talle hilisemates vaidluses karuteenet ei teeks,» selgitas Tammer.