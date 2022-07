Kas karuturg on läbi? Juuli oli USA aktsiaturul viimase kahe aasta parim kuu

Trend ei pöördu nii kiiresti

««Praegu on turg taastunud juuni keskpaiga madalaimast tasemest kümme protsenti,» ütles Trusti turu peastrateeg Keith Lerner. «Kuid arvestades majanduse langust ja tuluriskide jätkuvat kasvu, on meie seisukoht, et S&P 500 lähiaja tõus on kolm kuni kuus protsenti (4200-4300) võrreldes praeguse 4070 tasemega.»

«Juuni keskpaiga madalaima taseme lähedal arutasime, et me ei müü aktsiaid, arvestades turu ülemüüdud seisu,» rääkis Lerner. «Pärast seda on aktsiakapitali taastunud, kuid meie seisukoht on, et lähiaja tõus on piiratud, mistõttu oleks nende investorite jaoks, kes on oma pikaajalistes eesmärkides aktsiatesse liiga palju panustanud, mõistlik koht riski vähendamiseks.»