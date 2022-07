Lastega juhtunud rasked tööõnnetused ei luba alaealiste tööpiiranguid leevendada

«Piirangud on kehtestatud selleks, et vanem, kes oma lapse hommikul tööle saadab, saaks õhtul oma lapse tagasi sama tervelt ja rõõmsalt,» selgitas Tööinspektsiooni peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu BNS-ile.

Eelmise aasta algusest käesoleva aasta juuni lõpuni on tööinspektsioonis registreeritud 24 alaealise töötajaga juhtunud tööõnnetust, neist kuus raske tagajärjega ja üks lõppes töötaja surmaga. Hukkunu oli 15 aastane noormees, kes Kuutsemäel hooldas tõstuki mehhanismi.

Viimase paarikümne aasta jooksul on tööinspektsiooni andmetel kaks tööõnnetust lõppenud alaealise hukkumisega. 2005. aastal hukkus 15-aastane noormees saepuru laadimisel punkrist autosse. 2011. aastal hukkus 17-aastane noormees kaevetööde käigus toimunud pinnasevaringu tõttu.

«Enamlevinud alaealistega juhtunud õnnetused on liikumisel komistamine ja terava esemega näppu lõikamine. Aga paraku on ka juhtumeid, kus alaealine saab viga seetõttu, et kasutab seadet, mida ta kasutada ei tohiks,» nentis Miidla-Vanatalu.

Seadus kaitseb last

Kehtiv seadusandlus sätestab, kui palju alaealine võib töötada ja palju peab puhkama. «Kui me muudame need piirid paindlikumaks, siis peame lähtuma mingist subjektiivsest kriteeriumist, mille põhjal saab öelda, et konkreetse ajalise piirangu puhul on järgitud või rikutud töö- ja puhkeaja normid. Meie kogemus töökeskkondade kontrollil annab alust arvata, et mida hägusemad on piirid, seda enam kipuvad tööandjad olukorda oma huvides ära kasutama,» ütles Miidla-Vanatalu.