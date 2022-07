Pane tähele ⟩ Välismaal sularaha automaadis alusetult võetud teenustasu saab tagasi

«Põhjus, miks inimesed on sageli välismaal sularaha väljavõtmise osas skeptilised, seisneb selles, et turg on väga lai – nimelt leidub mitmeid osapooli ja panku, mis ei käitu kliendi suhtes kuigi vastutustundlikult,» kirjutab Ilkevits.

Näiteks on võimalik olukord, kus välismaale reisinud klient teab, et tema kaardi puhul selle konkreetse panga sularahaautomaadist raha võttes teenustasu rakenduda ei tohiks, kuid seda tehakse ikkagi. Seetõttu tasub Ilkevitsi sõnul kindlasti veenduda, millist informatsiooni välismaal kasutatav automaat ekraanile kuvab.

«Kui lisateenustasust ekraanil ei teavitata, ent hiljem on konto väljavõttel näha, et see ikkagi rakendus, peaks klient oma kodupanga poole pöörduma. Pangana kaitseme kindlasti kliendi huve ja hoolitseme selle eest, et teenustasu tagasi maksta,» märkis Ilkevits, ent toonitas, et selline stsenaarium ei rakendu juhul, kui sularahaautomaadi ekraanile kuvatakse teavitus, et tehingu eest küsitakse lisatasu.