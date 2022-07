Aseminister: Venemaa ei saa gaasi eest Leedu raha

Leedu aseenergeetikaminister ei välistanud siiski, et Lätis asuvas Inčukalnsi maa-aluses gaasihoidlas, kuhu talveks gaasi ladustab ka Leedu, võivad eri riikidest pärit gaasivood seguneda.

«Asi ei ole molekuli päritolus, vaid selles, kuhu rahavood lähevad. Inčukalnsi hoidlas on nii Norra kui ka muud gaasi, selge, et see on segatud. Aga rahavood ei lähe Leedust (Venemaale – BNS),» ütles Zananavičius.

Tema sõnul ostavad Leedu ettevõtted gaasi ainult riigis asuvatelt gaasitarnijatelt, kes saavad selle Klaipėda veeldatud maagaasi (LNG) terminali kaudu.

«Leedu ettevõtted ostavad gaasi vaid Leedu tarnijatelt. Läti ettevõtetega meile teadaolevalt lepinguid ei ole. Antud juhul, kuna Leedu gaasitarnijad ostavad gaasi ainult terminalist ja kindlasti mitte Venemaalt, siis sellist ohtu ei ole,» ütles energeetika aseminister.

Leedu keelas juuni lõpus seadusega maagaasi impordi Venemaalt, välja arvatud selle transiidi Kaliningradi oblastisse. Venemaa gaasi import Leetu peatati alates aprillist.

Samal ajal võttis Läti seim juuli algul vastu energiaseaduse muudatused, mis keelavad maagaasi impordi Venemaalt alates 1. jaanuarist 2023.

Zananavičiuse sõnul oli Leedu Läti kavatsusest osta tänavu Vene maagaasi teadlik.

«Teadsime, et nad ostavad, teadsime, et ees on torustiku remont. Meie jaoks pole siin üllatust. Tean, et on seadus, mis keelab lätlastel alates 1. jaanuarist gaasi osta ja sellega seoses otsustab loomulikult Läti, kust seda gaasi võtta,» ütles energeetika aseminister.

Küsimusele, kuidas ta hindab Läti otsust Venemaalt gaasi osta kõlbelisest vaatepunktist, vastas Zananavičius, et ei saa teise riigi otsuseid kommenteerida.

«Euroopa institutsioonides ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri aruteludel on kõik ühel meelel, et parem on talveks valmistuda ja talv ohutult üle elada tõsiseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi põhjustamata ning jätkata tarnete mitmekesistamisega,» ütles ta.