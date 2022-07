Suurbritannia «roheelektrijaam» osutus riigi suurimaks saastajaks

Umbes kuus protsenti Ühendkuningriigi elektrienergiast pärineb Draxi puupõletusjaamast, kust käib aastas läbi seitse miljonit tonni biomassigraanuleid ja mis paiskab õhku ligikaudu 13 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Tegemist on Suurbritannia suurima kasvuhoonegaaside tekitajaga, mis saab aastas rohkem kui 800 miljonit naela maksumaksja toetust. Seda seetõttu, et väidetavalt on tegu «rohelise» energiaallikaga.

Kuigi elektrijaam väidab, et puidu põletamine on puude kui taastuva energia kasutamine, on see kriitikute sõnul eksitav, sest küpse puu kasvamiseks kulub 100 aastat. Ühiskomitee on lubanud asja nüüd uurima hakata, kirjutas Daily Mail.

Ma annan endast parima, et viia end selle küsimusega paremini kurssi ja olen tänulik, et te mulle sellest rääkisite. Sir David Attenborough

Ka Sir David Attenborough (96) tunneb selle pärast muret ja lubab oma käsitsi kirjutatud kirjas biomassivastasele võitlejale: «Ma annan endast parima, et viia end selle küsimusega paremini kurssi ja olen tänulik, et te mulle sellest rääkisite.»

Draxi elektrijaama pressiesindaja nõustus Sir Davidiga ja kinnitas, et nad ei kasuta kunagi biomassi, mis põhjustab või soodustab metsade raadamist – see on nende poliitika põhiosa ja neil on juriidiline kohustus tõestada, et see ka nii on. Elektrijaam tunnistas vaid ebakvaliteetsete puude harvendusraiete kasutamist.