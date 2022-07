Riigid ihuvad hammast energiaettevõtete liigsele kasumile

ELi komisjon märkis märtsis, et seda tüüpi meetmed on ELis kriisiolukordades lubatud, kui need on ajutised. Komisjon avaldas lootust, et maksud on hoolikalt läbi mõeldud ja planeeritud, et need ei ohustaks energiaettevõtete investeeringuid taastuvenergiasse ning et maksu ei nõuta sisse tagasiulatuvalt. Paraku kavatseb Itaalia just seda teha.