Kinnisvaraarendajad hinnatõusu tõttu projekte pausile ei pane

«Kinnisvaraarenduse puhul on oluline silmas pidada, et see on väga pikaajaline protsess. Detailplaneeringu menetlemisest kuni valmis korteri kliendile üle andmiseni võib kuluda kümmekond aastat, ehitusloa saamisest «võtmed-kätte» hetkeni orienteeruvalt kaks aastat. Seega valmistatakse täna ette töid, mille füüsilist valmimist võime näha kõige varem kolme aasta pärast. Projektide ehituse käivitamine sõltub loomulikult konkreetse aja turuoludest,» märkis Merko kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kätlin Kaasik.