Eesti riigifirma kukkus kahjumisse

Operaili juhatuse esimehe Raul Toomsalu sõnul on olukord raske, aga sellest väljatulemiseks pingutatakse. «Kontserni poolaasta kaubaveo maht Eestis ja Soomes kokku oli 4 miljonit tonni, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 43 protsenti vähem. Põhiliselt on see seotud Venemaa väetiste ja Valgevene naftatoodete transiidi katkemisega, mille põhjustasid Ukraina sõjaga seoses kehtestatud sanktsioonid,» selgitas Toomsalu.