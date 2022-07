Yelleni sõnul on võimalik inflatsiooni ohjeldada tööturgu ohustamata

«On olemas tee inflatsiooni alandamiseks säilitades samal ajal tugeva tööturu,» ütles Yellen ajakirjanikele.

Yellen tunnistas samas, et majandusväljavaadetel on «arvukalt riske».

USA president Joe Biden ütles varem päeval, et riigi majandus on õigel teel ja töökohtade arv on jõudsalt kasvanud. Seda vaatamata majanduse kokkutõmbumisele juba teist kvartalit järjest.

«Ei ole üllatus, et majandus aeglustub, kui USA keskpank tegutseb inflatsiooni alla toomiseks,» ütles Biden pärast statistika avaldamist.

President rõhutas samas, et «meie tööjõuturg püsib ajalooliselt tugev».

«Isegi kui me seisame silmitsi ajalooliste üleilmsete väljakutsetega, siis oleme me õigel teel ning me tuleme sellest üleminekust välja tugevamana ja palju suurema kindlustatusega,» lubas Biden.

USA majandus tõmbus sel aastal kokku teist kvartalit järjest, selgus neljapäeval avaldatud andmetest.

See suurendab majanduslanguse kartusi vaid mõned kuud enne olulisi vahevalimisi.

Sisemajanduse kogutoodang vähenes aprillist juunini aastases võrdluses 0,9 protsenti ja seda pärast veelgi suuremat langust esimeses kvartalis, teatas kaubandusministeerium.

Kaks kvartalit järjest negatiivset kasvu on tugev signaal sellest, et käes on majanduslangus.

Bideni populaarsust on räsinud hoogne inflatsioon ja rekordilised bensiinihinnad. President on korduvalt rõhutanud, et probleemiga tegelemine on eelkõige USA keskpanga töö.