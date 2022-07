Rootsi majanduskasv lõi analüütikud pahviks

Neljapäeval avaldatud andmed näitavad ootamatult tugevat taastumist aasta alguse kahanemisest. Põhjamaade suurim majandus seisab siiski ebakindla tuleviku ees, kuna tarbijakindlus on suurim alates 1990ndate keskpaigast ja peamised euroala kaubanduspartnerid on majanduslanguse äärel.

Rootsi majanduskasvu prognoose on viimasel ajal korduvalt alandatud, kuna maailmamajandus on nõrgenenud ja kodumaist majandust takistavad kõrge inflatsioon ja eluasemeturu langus. Euroopa Komisjon vähendas selle kuu alguses Rootsi majanduskasvu prognoosi 2022. aastaks 1,3-protsendini, mis on madalaim näitaja kogu 27-liikmelises blokis.

See näitaja võib julgustada ka Rootsi keskpanga, kes püüab kolme aastakümne kõrgeima inflatsiooni ohjeldamiseks kiirendada intressimäärade tõstmise tempot. Riksbanki sammud on juba vallandanud reaktsiooni riigi eluasemeturul, kus ehitustegevus väheneb ja hinnad langevad kõige kiiremas tempos alates finantskriisist, kuid keskpank on andnud märku, et ta on valmis leppima oma poliitika majanduslike mõjudega.