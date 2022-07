INTERVJUU ⟩ EKP asepresident: praegune olukord erineb võlakriisiaegsest

Euroopa Keskpanga (EKP) asepresident Luis de Guindos ütles usutluses Postimehele, et mitme riigi suure võlakoormuse tõttu erineb praegune olukord täiesti 12 aasta tagusest, mil algas Euroopa võlakriis. Nüüd on meil tugevam institutsiooniline raamistik, mis hõlmab pangandusliitu, ehkki see ei ole veel täielikult valmis. Makromajanduslik tasakaalustamatus on oluliselt vähenenud. EKP käsutuses on mitmesugused abivahendid. Mõni päev tagasi loodi uue instrumendina rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI), mida vajadusel kõhklematult kasutatakse.