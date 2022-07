Zelenskõi ootab järgmiselt sanktsioonipaketilt suuremat karmust

«Me ootame järgmist paketti. Me ootame karmimaid asju. Me oleme öelnud mitu korda, et kui teie (lääs) lülitate (pangad) välja SWIFT-ist, siis lülitage kõik Vene pangad. Me usume ja tahame, et selliseid võimalusi arutataks peatselt,» ütles Zelenskõi.

Riigipea meenutas varem räägitut, et kui lääneriigid ei kehtesta sanktsioone Vene gaasitarnetele, siis energiakaubandus Venemaaga tähendab kõrgemaid hindasid.

«Venemaa hakkab teie käsi väänama, ükskõik mida keegi tahab või ükskõik, milliste lepeteni ka ei jõutud. Me näeme hindade kasvamist,» ütles Zelenskõi ühispressikonverentsil Leedu presidendi Gitanas Nausėdaga, kes neljapäeval Kiievit väisas.

«Täna ei saa me öelda, et me tahame viimase sanktsioonidepaketi kehtestamist homme. Ent me saame kahtlemata paluda ja näeme ka tuge Euroopa riikidest, et sanktsioonipoliitika rakendamine jätkub,» ütles ta.

Zelenskõi tänas lääneriike ja partnereid varasemate pakettide eest, mis on kehtestatud Venemaale.

«Kui sanktsioonidepakette tutvustatakse, siis on ääretult tähtis, et kõik EL-i riigid võtaksid ühise seisukoha,» lausus Zelenskõi.

Tema sõnul on viimases paketis näha nõrgenemist, ent Ukraina tahab näha vastupidiselt sanktsioonide karmistamist.

«Ent mitte kõike korraga. Peaasi on see, et riigid jõuaksid konsensusele. Peaasi on see, et enamik riike oleksid võimelised leidma ühist mõistmist riikide vähemusega Euroopas, mis ei tahtnud sanktsioone kehtestada või neid karmiks muuta. Ent ühine mõistmine leiti ja pakett võeti vastu,» sõnas Zelenskõi.