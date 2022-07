Kinnisvaramaakleri viis soovitust tudengile üürikorteri valimisel

Endale sobivat hinnaklassi paika pannes ei tohiks vaadata vaid üürihinda, vaid seda, kui palju ollakse nõus maksma üüri ja kommunaalkulude eest. Näiteks leiad korteri, mille üürihind on 350 eurot, kommunaalkulud aga ligikaudu 270 eurot – kokku teeb see 620 eurot kuus. Samas on pakkumisel korter uuemas korterelamus ja kallima üürihinnaga, 450 eurot, kommunaalkulud on seal aga maksimaalselt 130 eurot – kokku teeb see 580 eurot. Nii et kallima üürihinnaga korteri üürimine oleks kokkuvõttes soodsam. Üldjuhul ongi soodsamad kommunaalkulud uuemates korterelamutes, kus üürihind on kõrgem.