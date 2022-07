Vene majandus peab sanktsioonidele oodatust märksa paremini vastu

Gourinchas lisas siiski, et 2023. aastal Venemaa majanduse allakäik ei pöördu ning IMF prognoosib järgmiseks aastaks 3,5-protsendilist langus, mis on märkimisväärselt enam kui aprillis ennustatud 2,3-protsendiline kahanemine. «Juba kehtivate ja uute sanktsioonide kumulatiivne mõju kasvab aja jooksul,­» märkis ta.

Ka Soome Panga arenevate majanduste osakonna uuringute juht Iikka Korhoneni sõnul hakkavad sanktsioonid Vene majandusele tõsisemat mõju avaldama alles järgmisel aastal. «Näiteks EL-i ja G7 riikide osaline naftaimpordikeeld hakkab kehtima alles selle aasta lõpus. See on peamine põhjus, miks IMF järgmise aasta majanduslanguse protsenti suurendas,» selgitas Korhonen Ilta-Sanomatele.

Ta märkis, et Venemaa keskpank on suutnud riigi majandust stabiliseerida. Näiteks juunis hakkas Venemaa pankade laenuandmine pärast väga nõrka kevadet taastuma. «Lisaks ei saa venelased välismaale reisida nagu varem, seega kulutatakse rohkem raha kodumaal,» ütles Korhonen. «Venemaa toornafta hind on küll alla surutud, mis mõjutab otseselt riigi maksulaekumisi, kuid lahenduseni, et Putin sanktsioonide tõttu sõja lõpetaks, on veel pikk tee minna.»