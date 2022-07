Tallinn on tõusnud Euroopa suurimate iduettevõtluse keskuste hulka

Euroopa suurimad iduettevõtluse linnad on raporti andmetel Berliin, London, Barcelona, Lissabon ja Amsterdam. Esiviisikule järgneb Tallinn, tõustes võrreldes aasta varasemaga kolme positsiooni võrra kuuendale kohale. Värskelt avaldatud edetabelis edestab Tallinn tuntavalt oma lähemaid naaberlinnu - Helsingi asub edetabelis 21. kohal, Riia 26. ja Vilnius 32. kohal.

«Tallinn on väga hea koht iduettevõtte asutamiseks ja kasvatamiseks ning see on aastatepikkuse sihikindla töö tulemus kohaliku ökosüsteemi arendamisel. Samas nii Startup Estonia kui ka kohaliku kogukonna lähiaastate suur eesmärk on, et iduettevõtlus oleks rohkem hajutatud üle Eesti, et ka meie regioonide potentsiaal oleks kaasatud,» kommenteeris Startup Estonia seire projektijuht Signe Reinumägi.

Startup Heatmap Europe Report 2022 raporti koostamisel läbiviidud küsitlusele vastas enam kui 1300 iduettevõtte asutajat. Lisaks vaatlesid autorid investeeringuid, töökohtade loomist, kogukonna üritusi ja kohaliku ökosüsteemi rahvusvahelist seotust.

Tallinna puhul hindasid uuringus osalenud iduettevõtete asutajad ülikõrgelt (96%) äri alustamise ja ajamise lihtsust. Tallinna on napilt edestamas vaid Stockholm (97%) ja Dublin (97%). Lisaks tõi raport positiivse trendina välja, et 26 protsenti Tallinnasse registreeritud iduettevõtete asutajatest on naised, Euroopa keskmine on aga vaid 17 protsenti.

2021. aasta oli Euroopa iduettevõtete jaoks rekordiline. Iduettevõtjad on kokku kaasanud 101 miljardit eurot riskikapitali investeeringuid. Tallinna iduettevõtted on viimasel kolmel aastal kasvatanud keskmist investeeringute mahtu 365% ning varajase faasi investeeringute maht on samal perioodil kasvanud 70% aastas. Euroopas on tehtud ka rekordarv väljumisi ehk iduettevõtete müüke - kokku 3063 tehingut. See on üle kahe korra rohkem võrreldes aasta varasemaga, kui oli sõlmitud 1516 iduettevõtete müügitehingut.