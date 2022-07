Kes tahab ettevõtet? Sikkut pani esimese riigifirma enampakkumisele

Mullu oktoobris teatas valitsus, et soovib müüa avalikul enampakkumisel kõik 10 554 Teede Tehnokeskuse aktsiat ehk ettevõtte erastada. Ühe aktsia nimiväärtus on 100 eurot. Toonase majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul on Teede Tehnokeskus aastate jooksul võtnud tugeva koha vabal turul ning ettevõtte erastamine loob parema võimaluse ettevõtte ambitsioonide elluviimiseks.