Arco Vara suurendas teises kvartalis nii käivet kui kasumit

Kinnisvaraarenduse olukorda kommenteerides ütles Niinemäe, et Arco Vara on teinud samme kriisiga hakkama saamiseks. «Finantsnäitajate poolest oleme viimase 12 kuu vaates omakapitali tootluse eesmärkidest selgelt allpool, kuid positiivse noodina saame vaadelda grupi likviidsust ja projektide kasumimarginaale. Võttes arvesse Euroopa Keskpanga tõusvaid intressimäärasid, saame siiski rahulikult hingata. Kodulahe arenduslaenu intress on fikseeritud, mis tähendab, et intressimäärade tõus ei hakka mõjutama projekti kasumlikkust,» selgitas ettevõtte juht.