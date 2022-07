Gazpromi manööver viis Euroopa gaasihinnad taevasse

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov lükkas need süüdistused aga taas tagasi, väites, et gaasivooge takistavad sanktsioonid ise. «Gazprom tarnib nii palju kui vaja ja nii palju kui võimalik. Teame, et gaasi pumpamise tehnilised võimalused on vähenenud. Need on kahanenud. Miks? Kuna tehniline hooldus on EL-i kehtestatud piirangute ja sanktsioonide tõttu muutunud keeruliseks,» ütles Peskov Interfaxi teatel ajakirjanikele.