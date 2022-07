Samsung Electronicsi kasum kasvas teises kvartalis 12 protsenti

Samsung Electronics teatas teise kvartali tegevuskasumi 12,18-protsendilisest kasvust 14,10 triljoni wonini (10,5 miljardi euroni), kusjuures firma pooljuhtide divisjoni kasum oli hoolimata tarneahela probleemidest rekordiline. Nende teise kvartali käive oli 77,20 triljonit woni (58 miljardit eurot), mis on 21,25 protsenti suurem kui aasta varem.

Ettevõtte «süsteemsete pooljuhtide ärid saavutasid rekordilise kvartalikasumi,» ütles Samsung neljapäeval avaldatud avalduses, lisades, et on laiendanud nii oma tootevalikut kui ka suurendanud kiipide tarnimist ülemaailmsetele klientidele.

Nõudlus tarbekaupade, näiteks arvutite ja mobiiltelefonide järele jääb tõenäoliselt nõrgaks. Personaalarvutite puhul on võimalik, et nõudluse langus võib laieneda ka ettevõtlussegmentidesse.

Samsung oli siiski suhteliselt optimistlik nutitelefonide nõudluse osas teisel poolaastal, öeldes, et ettevõtte tarnekatkestused on enamasti lahendatud ja et nõudlus jääb kas samaks või isegi kasvab.