Ukraina kodanike sissetulek väheneb enam kui poole võrra

«Pea 65 protsenti elanike rahast pankades on sümboolse intressiga hoiused,» ütles Dubohrõz. «Probleem on ka palkadega - need tõusevad, kuid inflatsiooniga võrreldes aeglasemas tempos, vähemalt sel aastal ja suuremal osal järgmisest.»

«Talv nõuab olulisi vahendeid energiaressursside ostmiseks: gaasi ja kütuse ostmiseks,» ütleb ta. «Ainus võimalik viis seda rahastada on riigiettevõtete täiendav kapitaliseerimine ja riigiostud. See tähendab emissiooni kaudu.»

Ulatuslikku 1990. aastate taolist kriisi ta siiski ei oota. «Meil ei ole ressursikriis, vaid sõjaline kriis: ressursse on piisavalt, abi on ja jätkub,» märgib ta. «Ainult see, et sõda sööb rohkem ressursse kui meil on. Seetõttu näeme, et peamine mõju avaldub hindades, hoiuste odavnemises ja kursil.»