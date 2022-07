Metsaomanikud: raiemahtude piirangud on liiga ranged

«Korduvalt on esinenud olukordi, kus piiranguvööndites asuvate metsade osas ei ole lubatud raieid, mille eesmärgiks on kahjustatud puude likvideerimine või on raie lubamise otsustamise mitme kuu ulatuses edasi lükatud. Antud raied on otseselt suunatud metsa tervisliku seisukorra parandamisele, kuid nende läbiviimist keelatakse loodusväärtuste kaitse eesmärgil. Sellisel moel kaob metsaomanikul võimalus järgida metsaseadusega pandud kohustust majandada metsa metsakahjustusi ärahoidval viisil,» seisab kirjas.

Liit toonitab, et nad suhtuvad küll mõistvalt loodusväärtuste hoidmise vajadusse, kuid ulatuslike metsakahjustuste likvideerimise mittelubamine seab ohtu kaitsealade läheduses paiknevate majandusmetsade tervise. «Leiame, et riik peaks metsaressursi kasutust suunama viisil, et metsade hea tervis oleks tagatud, mitte seadma ühe tegevusvaldkonna – looduskaitse – huvides ülejäänud Eesti metsade tervist löögi alla,» kirjutavad pöördujad.

Metsaomanike hinnangul on põhjendamata ka kevadel kehtima hakanud kevad-suvise raierahu rakendamine. «Sellel kevadel rakendati keskkonnaameti poolt raierahu erametsades nende enda poolt koostatud metsade vanust ja kasvukohatüüpi arvestava maatriksi alusel. Kuigi reeglid võisid olla selgemad kui aasta varem, tekitasid nad siiski ohtralt segadust ja tarbetut metsa majandamise piiramist nii metsamajandajatele kui metsaomanikele. Sisuliselt olid kahe ja poole kuu jooksul vanemates metsades raied keelatud,» nentis liit.