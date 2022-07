Ukraina teatas töö taastumisest viljaekspordiks määratud sadamais

«Seoses viljaekspordiks sõlmitud Ukraina sadamate deblokeerimise leppega, on töö taastunud Odessa, Tšornomorski ja Pivdennõi sadamates,» teatas Ukraina merevägi sotsiaalmeedias tehtud avalduses.

Ukraina teatas esmaspäeval, et eksport võib alata juba sel nädalal.

«Laevade saabumisel ja lahkumisel sadamatest moodustatakse konvoi, mis saadab juhtlaeva,» seisis avalduses, kus lisati, et turvalisi marsruute tehakse alles kindlaks.

Venemaa ja Ukraina on maailma ühed suurimad põllumajanduskaupade eksportijad, kuid Moskva invasioon on Ukraina nisutarnet tõsiselt häirinud, samuti on sõda kahjustanud saaki.