Riik hangib vaestele kolme miljoni euro eest toitu

Tooted ei tohi sisaldada kunstlikke magusaineid. Kui toodetele on tehnilises kirjelduses seatud kohustusliku tingimusena, et need on toodetud järgides jätkusuutlikkuse printsiipi, näiteks FairTrade või Rainforest Alliance märgisega tooted, või mahepõllumajanduslikult, näiteks Euroopa Liidu mahepõllumajanduse märgise või Eesti ökomärgiga tooted, siis tuleb toidukorvis pakkuda selliseid tooteid.