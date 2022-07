Türgis avati Ukraina viljaekspordi koordinatsioonikeskus

Nende peamine ülesanne on seirata Ukraina viljalaevade turvalist liikumist kokkulepitud marsruutidel ja kontrollida keelatud relvade vedamist nende teel Mustale merele ja tagasi.

«Selle keskuse personal teab, et kogu maailma silmad on neil,» ütles Akar avamistseremoonial. «Loodame, et keskus annab suurima võimaliku panuse humanitaarvajadustesse ja rahusse.»