Gazprom viis ähvarduse täide ja vähendas gaasitarneid Euroopasse

Vene riigiettevõte teatas esmaspäeval, et vähendab tarnet 33 miljonile kuupmeetrile päevas, mis on pool sellest, mida edastati pärast läinud nädalal taastunud kümnepäevast hooldustööde pausi.

Euroopa Liidu riigid on süüdistanud Venemaad varude vähendamises eesmärgiga pitsitada Läänt kättemaksuks seninägematute sanktsioonide eest, mille lääneriigid Moskvale seoses sissetungiga Ukrainasse kehtestasid.

Saksamaa majandusministeerium naeris venelaste selgituse välja, öeldes, et «tarnete vähendamiseks pole mingeid tehnilisi põhjuseid».

Saksa energiajärelevalveameti juht Klaus Müller ütles, et tarned kukkusid kolmapäeval torujuhtme võimsuse 40 protsendi juurest 20 peale.

«Eks me täna näe, kas see ka jääb nii,» ütles ta avalduses.

Müller kiitis tarbijaid ja tööstust vabatahtliku energia säästmise eest, öeldes, et ainuüksi suvesoojuse tingimustes korrektuuride tegemise läbi on hiljutine tarbimine vähenenud vastavalt viis ja seitse protsenti.

Sarnase uudise edastas Itaalia energiahiid ENI, mille kohaselt andis Gazprom neile teada, et tarnib kolmapäeval «umbes 27 miljonit kuupmeetrit gaasi», viimastel päevadel on see näitaja olnud 34 miljoni kuupmeetri juures.