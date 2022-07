Suur raha ⟩ Jalgpalliklubi toob omanikele igal aastal sisse miljoneid dollareid

Green Bay näitas 70% kasumlikkust juba enne õlle müüki oma kodustaadionil Lambeau Fieldis. Miljardäridele, kes otsivad uusi investeerimisvaldkondi, on atraktiivseks osutunud ürituste äri, millel on positiivne rahavoog juba enne ürituse toimumist.

«Pikaajaliseks investeeringuks on turul palju raha ja varakaid inimesi, kes on valmis seda investeerima,» ütles Monumental Spordi ja meelelahutuse president Zach Leonsis Yahoo Finance Live'ile. «Sport on tõestanud, et see toob uskumatut tulu.»