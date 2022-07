Toidu äraviskamise probleem saab lahenduse - FudLoop alustab koostööd Boltiga

«Meil on hea meel alustada koostööd Boltiga. Iga päev oma töös näeme, et ettevõtete jaoks on üha olulisem vähendada toidu raiskamist. Aitame Boltil keskkonda hoida ja samas ka toitu päästa,» ütles FudLoopi asutaja Tarmo Seliste.



FudLoop haldab Keskturul asuvat toidujagamiskappi, mille abil on tänaseks päästetud üle nelja tonni toitu. Kapi kasutajaks on registreerunud juba üle 1600 kasutaja.



«Bolt Marketi poodidesse laekub iga päev tuhandeid tellimusi. Püüame võimalikult hästi klientide soove ennetada, aga toidukaupade jaemüük on paratamatult selline valdkond, kus nõudlus varieerub. Saame rahulikuma südamega kliente teenindada, kui teame, et meie poodides üle jäävad tooted jõuavad inimesteni, kes neid vajavad. FudLoopi valisime partneriks sel põhjusel, et nende ringmajandusel põhinev toidukappide süsteem on Eestis uuenduslik ning toob toidu abivajajatele palju lähemale,» ütles Bolt Marketi Eesti juht Marek Poel.