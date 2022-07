Kõrged toiduhinnad on pannud inimesed taas ise kodus süüa tegema

Odavpoodide keti A1000 Market juhi Tarmo Lauringu sõnul oli erinevus selgelt näha jaanipäeva ostudes.

«Näiteks osteti tänavu mullusega võrreldes märksa enam soodsamat maitsestamata liha, et see siis ise šašlõkiks teha. Samuti oli varasemaga selge erinevus lihakõrvases – kallimate valmissalatite asemel osteti tooraineid, millest ise toit valmis teha. Eks see ongi tegelikult mõistlikum ja tihti ka tervislikum valik,» ütles Lauring.

«Viimaste kuudega on oluliselt kasvanud ka kuivainete, konservide ja hakkliha müük, mis kinnitab, et jälle on hakatud ise kodus süüa tegema,» ütles Lauring.

A1000 Market keti juhi sõnul on inimesed hakanud ka odavamaid alternatiive otsima.

«Näiteks ostetakse märksa enam kallite tootebrändide kõrval soodsamat, aga tegelikult tihti sama hea kvaliteediga kaupa, lihtsalt vähem kõlavama nimega. Luksuskaupasid ostetakse vähem, näiteks kukkus kalli lõhe müük. Suures plaanis üritavadki inimesed igapäevastelt kuludelt väga selgelt kokku hoida ja odavpoe külastatavus on aastatagusega võrreldes 25% kasvanud,» lisas Lauring.

«Praegu tasub poodide hinnatasemeid väga teravalt jälgida. See, et Eestis on palju poode, ei tähenda automaatselt kõrget konkurentsi. Hinnavõrdlused näitavad, et osade toidukettide hinnad on teistest mõne kuuga selgelt ette jõudnud. Üldise hinnatõusu ja hinnaudu taustal üritavad paljud kaupmehed praegu tõsta ka nende kaupade hindasid, mille sisendhinnad pole tegelikult oluliselt kallinenud,» rääkis Lauring.