Mišustin: Venemaa otsib oma energiaekspordile uusi turge

«Üha rohkem Vene perekondi vajab stabiilset ja võrdlemisi odavat kütte-, energiaallikat. See muudab inimeste elu mugavamaks ja annaks positiivset mõju äritegevusele,» sõnas Mišustin. Ka näeb ta gaasipõhise mootorikütuse arendamises võimalust muuta kodumaisele tarbijale transport soodsamaks.

Tema sõnul on tähtis luua ja arendada suuri naftasaaduste projekte. «Meie tööstus vajab lähiaastatel täiendavat plastiku-, polümeeride ja muude eritoodete varu,» ütles ta ja lisas, et on vaja arendada ka veeldatud maagaasi (LNG) tootmist.