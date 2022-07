Saudi kroonprints teatas Kreekas «odavama energia» kokkuleppest

Tegemist on kroonprintsi esimese visiidiga Euroopasse alates sellest, kui 2018. aasta oktoobris tapeti Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis ajakirjanik Jamal Khashoggi. Ta külastab hiljem sel nädalal ka Prantsusmaad.

«Ma usun, et meil on ajaloolised võimalused, millest paljud me täna vormistame,» ütles prints Mohammed ühisel pressikonverentsil Kreeka peaministri Kyriákos Mitsotákisega.