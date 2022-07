Digikanad ja digipirukad – uus viis väikeettevõtja toetamiseks

Kuus Eesti ettevõtet on sel aastal müünud digivara, mis esindab nende pärisäri: linde, loomi, pirukaid. Kui ettevõtte eesmärk on selge – kaasata kapitali –, siis digivara ostja saab vähemalt esialgu ainult hea tunde sellest, et on teise ettevõtmist toetanud.