Ukraina Naftogazi maksejõuetus on vältimatu, olles jätnud maksed tegemata

Naftogaz teatas oma avalduses, et ei saanud võlausaldajate toetust eelmisel nädalal algatatud ettepanekule külmutada maksed mõnede võlakirjade eest kaheks aastaks, vahendab Reuters.

"Naftogaz ei ole saanud Ukraina ministrite kabinetilt nõusolekut vajalike maksete tegemiseks," teatas ettevõte. "Teatavad makseviivituse tagajärjed on toimunud või toimuvad tulenevalt otsusest ja sellest tulenevast makseviivitusest."

Naftogaz teatas ka, et teeb koostööd asjaomaste osapooltega, et esitada uus ettepanek võlgade käsitlemiseks, mille on koostanud valitsuskabinet.