Euroopa alustab võitlust inflatsiooniga, kuid kiiret võitu oodata ei tasu

Kui kõrgele intressimäärad kerkivad?

Euroala turuintressimäärade kompleks, mis sõltub otseselt EKP otsustest, hakkas juba aegsasti kohanema eelseisvate muudatustega. Kuue kuu euribor pöördus juuni alguses tagasi positiivsele tasemele ja on nüüd juba üle 0,5 protsendi. Kolme kuu euribori määr, mis on tavaliselt kuue kuu omast madalam, pöördus positiivseks nädal tagasi. See tähendab, et laenuvõtmine euroalal tervikuna muutub juba tasapisi kallimaks nii uutele kui praegustele laenuvõtjatele, kelle koostöölepingutes sisaldab intressimäär ka muutuvat osa. Tuginedes euribori kolme kuu prognoosidele, näevad finantsturu osalised euroala intressimäärade ülempiiri tõusu vahemikuni 1,5-2 protsenti.

EKP eesmärk on vähendada inflatsioonimäärasid

EKP püüdleb ülla eesmärgi poole vähendada euroala inflatsioonimäärasid, kuid eurotsooni piirava rahapoliitika otsest mõju inflatsioonile on raske kohe märgata. Läheb teatav aeg, enne kui rangema rahapoliitika mõju nõudlusele kajastub riiulitel olevates hindades või vähemalt õnnestub nende tõusu piirata. Euroopas ei saa rääkida ka ülekuumenenud nõudlusest, nagu näiteks USAs.

Olukorda euroalal raskendab ka asjaolu, et kuigi hinnatõus on viimastel kuudel muutunud laiahaardelisemaks, moodustavad energia ja toiduained endiselt kaks kolmandikku rahaliidu tarbijahindade tõusust. Need hinnad sõltuvad olukorrast maailma ressursiturgudel, mille üle EKPl puudub kontroll.

Kas EKP saab aidata inflatsiooni vastu võidelda siin ja praegu? Vastus on jaatav. Erinevalt USA föderaalreservi süsteemist (FRS) alustas EKP intressimäärade tõstmist peaaegu pool aastat hiljem ja kavatseb seda teha mõõdukamalt (FRS ennustab, et intressimäärad, mis on praegu vahemikus 1,5-1,75 protsenti, võivad kerkida kuni 3,75 protsenti), mistõttu on euro võrreldes USA dollariga muutunud oluliselt odavamaks. Odav euro on omakorda muutnud ressursid kallimaks neile eurooplastele, kes tavaliselt kauplevad dollarites. EKP üleminek sõnadelt tegudele võib aidata tugevdada rahaliidu valuutat, leevendades seega inflatsioonisurvet.

Olukord tooraineturul võib aidata inflatsiooni aeglustada

Alates suve algusest on nafta hind langenud peaaegu 15 protsenti. Põllumajandussaaduste hinnad maailma finantsturgudel langesid keskmiselt 20 protsenti, metallide hinnad langesid 20-25 protsenti ja jäävad praegu alla sõjaeelsele tasemele. Kui need suundumused püsivad, peaks see varsti hakkama kajastuma ka inflatsiooninumbrites.