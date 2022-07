Põllumehed tahavad Eesti sadamates seisva Vene väetise riigistada

Kokku on koja andmetel ladustatud umbes 69 000 tonni väetist, mis katab praktiliselt kogu Eesti põllumajanduse ammooniumnitraadi aastase vajaduse. Eesti põllumeestel on huvi sanktsioneeritud väetis realiseerida, ütles koda.

Eesti elanike ohutust silmas pidades on mõttekas Sillamäel ja Muugal ladustatud ammooniumnitraat võimalikult kiiresti ära toimetada ning selleks on koja sõnul kaks võimalust: saata see tagasi kauba päritolumaale või jagada laiali Eesti väetisekäitlejate vahel.

Kuigi Eesti suurimad väetisemüüjad on kehtestanud reeglid, et Venemaa ja Valgevene päritolu väetisega ei kaubelda, on ettevõtjad koja sõnul valmis tegema mööndusi. Juhul kui Muugal ja Sillamäel olev väetis riigistatakse, on selle realiseerimine Eesti turul käitlejatele hinnangul lihtsam. Riigi omandis väetise saab maha müüa näiteks enampakkumisel.