Ekspert soovitab ⟩ Vaata, kuidas oma kulusid kokku tõmmata

«Tihtipeale ei teadvustata, et kõige rohkem söövad igakuist eelarvet just väikesed pidevad kulutused, mis võivad konto väljavõttel paista esmapilgul kahjutud, kuid kõikide summade kokku arvutamisel selgub siiski, et just need moodustavad suure osa igakuistest kuludest,» ütles Luminori klienditeenuste juht Kaspar Kork. Näiteks kui inimesel on harjumus osta iga tööpäeva hommikul kaasa 3,5 eurot maksev kohv, siis tähendab see aastas 890-eurost kulu.