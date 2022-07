Lõppu ei paista ⟩ Tallinna korterite üürihinnad võivad tõusta tänavu veel viiendiku võrra

«Veel esimeses kvartalis alanes tehingute arv võrreldes aastatagusega taas üle pika aja, kuid sealjuures on olnud täheldada, et hooajaliselt tasandatult on turuaktiivsuse kasvuvõimalused olnud piiratud juba 2021. aasta teisest kvartalist ning seega edasine turuaktiivsuse langus 2022. aasta jooksul jätkub,» rääkis Eliste.