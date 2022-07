ELi energiaministrid arutavad gaasi vähendamist

Euroopa Komisjon avaldas möödunud nädalal talveks valmistumise paketi, millega tahetakse liikmesriikidele seada mittesiduvad gaasinõudluse vähendamise eesmärgid. Eesmärk on vähendada gaasi tarbimist saabuval sügis-talvisel perioodil 15 protsenti. Juhul, kui gaasiturul esinevad tõsised tarnehäired, siis võidakse liikmesriikide otsusega välja kuulutada ka Euroopa Liidu tasemel häireolukord, mille korral muutuks see eesmärk kohustuslikuks.

«Eesti jaoks on tähtis EL-i ühtsus ja Venemaale sõnumi andmine, et energiat ei saa kasutada relvana ning EL on valmis ka raskeid otsuseid tegema,» sõnas minister Riina Sikkut.