Projektijuhina löön kaasa igas valdkonnas: tegelen äri arendamise, turundamise, klienditeeninduse osakonna juhtimise, uute ärisuundade avamise ja äripartneritega suhtlemisega. Seega on väljakutseid olnud palju, kuid just tänu nendele õpin ning liigun kiiresti edasi. Olen pidanud ennast oma vanuse ja soo tõttu palju tõestama, kuid usun, et see teeb mind vaid tugevamaks. Kontoris töötame rahvusvahelise tiimina ja saame kõik üksteiselt midagi õppida. Kuna selline äri on pidevalt arenev ja muutuv, tuleb väljakutseteks valmis olla ja neile kiiresti reageerida. Oleme juba laienenud Balti riikidesse ning igal riigil on oma eripära, millega tuleb arvestada. Kuigi tööd on väga palju ning aega tundub päevas olevat aina vähem, üritan mitte unustada elada noore inimese elu. Veedan aega sõpradega, tegelen spordiga ning reisin.