Algab 5G konkursi kolmanda sagedusloa enampakkumine

«Konkurss on kestnud tänaseks üle kahe kuu ning jäänud on veel viimane luba, mille väljajagamise järel võib esimese 5G konkursi lõppenuks kuulutada. Siiras rõõm, et esimesed load on nüüdseks väljastatud, samas mõistagi on palju tööd veel ees, et viia 5G teenused Eesti inimesteni,» ütles tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kristi Talving.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan tõi välja, et kaks seni toimunud 5G sagedusloa enampakkumist on olnud väga aktiivsed ja lõpphind on ületanud alghinda kordades.

«Tihe konkurents toetab ülikiire interneti tempokat jõudmist Eesti inimesteni ja peagi on juba kolmel sideettevõtjal võimalik pakkuda täiesti uuel tasemel kasutajakogemust. Ühtlasi toetab 5G tehnoloogilisi arenguid erinevates sektorites ja hoogustab innovatsiooni, mis elavdab ettevõtlust ning riigi majandust laiemalt. Oleme lõpuks sisenenud 5G ajastusse ja Eestil on sellest palju võita,» ütles minister.

Sagedusala, mis kolmandale enampakkumisele läheb, on 3540–3600 MHz ja 3730–3800 MHz / 3670–3800 MHz. Sagedusloa III alghind on 1 597 000 eurot ja osaleda saavad Tele2 Eesti AS ja UAB Bite Lietuva. Pakkumuste sammuks on 100 000 eurot, mis tähendab, et igas järgmises voorus peab pakkumus olema eelmise vooru kõrgeimast pakkumusest vähemalt 100 000 eurot suurem.